Vários veículos estão a arder perto da Gare De Lyon, em Paris, no seguimento de confrontos motivados pelo concerto de uma estrela pop do Congo. Segundo o Le Figaro, a polícia já ordenou uma evacuação parcial da zona.

Os incidentes ocorreram nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, na rue de Bercy, e, segundo as autoridades francesas, o caos terá surgido à margem do concerto de Fally Ipupa, que decorrerá esta noite. “A polícia está a intervir de forma a interromper a manifestação”, disse um responsável do quartel-general da polícia em Paris referindo-se, em particular, aos tumultos que surgiram associados a este incidente. Há relatos de vários caixotes do lixo e scooters terem também sido queimadas. Toda a zona está mergulhada num espesso fumo negro e já houve confrontos entre bombeiros e manifestantes.

“A evacuação da estação está em andamento “, referiu o mesmo responsável, que pediu ainda que outros cidadãos evitassem essa zona.

O cantor congolês Fally Ipupa, que é idolatrado na República Democrática do Congo, está a ser contestado por opositores ao regime do presidente Félix Tshisekedi. Há mais de dez anos que não sobe a palcos franceses precisamente por causa das ameaças por parte dos opositores que agora estão na origem destes tumultos. Em 2017, por exemplo, o mesmo Ipupa teve de desistir de um concerto na sala de espetáculos La Cigale.

Mantém-se prevista uma forte presença policial para o concerto desta noite.

Em atualização