A Uber reforçou a aposta na capital portuguesa através da marca Jump. A empresa de transporte anunciou esta sexta-feira que passou a disponibilizar mais 400 trotinetes e mais 250 bicicletas elétricas partilháveis em Lisboa. Todos estes veículos estão disponíveis 24 horas por dia.

“Um ano depois reforçamos a frota de bicicletas e trotinetes eléctricas Jump para que a nossa aplicação tenha cada vez mais soluções sustentáveis disponíveis para os habitantes e visitantes de Lisboa, ajudando a reduzir a dependência do automóvel próprio”, refere Francisco Vilaça, diretor-geral da Jump em Portugal.

As primeiras 750 bicicletas Jump chegaram a Lisboa há um ano, em fevereiro de 2019 — Portugal foi o primeiro país a disponibilizar este serviço na Europa — e, em maio, a empresa reforçou a oferta com mais 1000 veículos destes. A estas 1.750 acrescem agora mais 250. No total, há 2.000 bicicletas Jump para usar em Lisboa, que competem diretamente com as Gira e as Hive.

As trotinetes elétricas só chegaram em novembro e foram anunciadas em pleno palco da Web Summit. Na primeira fase, a cidade de Lisboa contava apenas com 200 veículos destes. Agora, são 600 e competem com marcas como Lime ou Hive.

“Durante o último ano foram realizados mais de 1,5 milhões de quilómetros em viagens Jump. Estima-se que seja o equivalente a uma redução de 120-195 toneladas de CO2, ou a distância diária percorrida por 300 carros. 70% do total das viagens com bicicletas e trotinetes Jump são realizadas por utilizadores locais”, lê-se no comunicado.

Em janeiro, a Uber também passou a disponibilizar a cerca de 50% dos utilizadores informação sobre os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa na aplicação. A estratégia da empresa passa por se tornar numa plataforma de mobilidade partilhada e é por isso que 80% dos locais onde disponibiliza bicicletas ou trotinetes se situam a menos de 200 metros de uma estação de comboio ou metro.

Depois de Lisboa, os veículos elétricos da Jump ficaram disponíveis nas cidades de Berlim, Madrid, Bruxelas, Málaga, Roma, Paris, Londres, Munique e Roterdão. A Uber chegou a Portugal em julho de 2014 e está presente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, na região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra e Aveiro.