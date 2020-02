Depois de uma eliminatória arrasadora para as equipas portuguesas, todas afastadas das competições europeias logo nos 16 avos de final da Liga Europa, Portugal olhava para o consequente sorteio dos oitavos já sem FC Porto, Benfica, Sporting ou Sp. Braga. Pela primeira vez em 21 anos, desde 1998/99, o mês de março começava sem qualquer representante português na Europa — mas apenas ao nível de clubes.

Já sem as quatro equipas que foram eliminadas durante a semana, as atenções viravam-se para os treinadores e jogadores portugueses ainda em prova: a Roma de Paulo Fonseca, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, João Moutinho e companhia, o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, o Copenhaga de Zeca, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro e o Olympiacos de Pedro Martins.

⚠️Há 32 anos que não havia quatro eliminações ????????portuguesas na mesma jornada europeia (apenas jogos a eliminar):

2020, 27 Fev: Benfica, FC Porto, Sporting e SC Braga

1988, 26 Out: Benfica, FC Porto, Sporting e Belenenses pic.twitter.com/fLxWFIaHFk — playmakerstats (@playmaker_PT) February 27, 2020

O sorteio desta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ia ainda ditar o próximo adversário de um clube que ainda não carimbou a passagem aos oitavos de final: Eintracht Frankfurt e RB Salzburgo só jogam esta sexta-feira a segunda mão dos 16 avos, já que o encontro desta quinta-feira foi adiado devido a um alerta climático na Áustria. Os alemães de Gonçalo Paciência e André Silva estão em vantagem na eliminatória, já que golearam em casa na semana passada por 1-4.

Os oitavos de final da Liga Europa vão então assistir a um encontro entre duas das armadas mais portuguesas da Europa: o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e companhia cruza com o Olympiacos de Pedro Martins, Rúben Semedo e José Sá. O “brinde”, pelo menos em teoria, calhou a Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com o Manchester United a defrontar os austríacos do LASK. O Shakhtar de Luís Castro defronta os alemães do Wolfsburgo, a Roma de Paulo Fonseca joga com os espanhóis do Sevilha, o Copenhaga de Zeca calhou com o Basaksehir, que eliminou o Sporting, e o Eintracht, se se apurar, encontra os suíços do Basileia. Destaque ainda para o encontro entre Glasgow Rangers e Bayer Leverkusen, as equipas que afastaram Sp. Braga e FC Porto, respetivamente.

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, que vão decorrer nos dias 12 e 19 de março, ditou então as seguintes eliminatórias:

— Basaksehir (Turquia)-Copenhaga (Dinamarca)

— Olympiacos (Grécia)-Wolverhampton (Inglaterra)

— Glasgow Rangers (Escócia)-Bayer Leverkusen (Alemanha)

— Wolfsburgo (Alemanha)-Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

— Inter Milão (Itália)-Getafe (Espanha)

— Sevilha (Espanha)-Roma (Itália)

— Eintracht Frankfurt (Alemanha)/RB Salzburgo (Áustria)-Basileia (Suíça)

— LASK (Áustria)-Manchester United (Inglaterra)