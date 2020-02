O youtuber português mais influente no país é Paulo Borges, mais conhecido no meio internáutico como Wuant, revelou uma análise publicada esta sexta-feira pela Forbes Portugal. A revista estudou o comportamento das publicações dos youtubers portugueses entre setembro de 2018 e o mesmo mês do ano passado para descobrir quem são os mais influentes no país. O pódio inclui também Diogo Silva (Windoh) e Ângela Costa (Angie).

Os três youtubers mais influentes de Portugal dedicam-se todos à área do entretenimento. A seguir a eles surgem António Ramos ou D4rkFrame, da área dos videojogos; Mafalda Sampaio, que publica conteúdos sobre moda e beleza; Ricardo Fazeres ou RicFazeres e Tiago Saramago (Tiagovski), ambos dedicados a videojogos; Nuno Agonia, que tem conteúdos sobre tecnologia; João Sousa, do entretenimento; e Helena Coelho, que publica sobre moda e beleza.

Para estudar o desempenho dos youtubers, a Forbes compilou os números referentes a visualizações por vídeo, as interações com esses conteúdos (comentários, gostos e partilhas) e posts publicados no período entre 29 de setembro de 2018 e 29 de setembro de 2019. Além disso, a revista analisou também a percentagem de vídeos e publicações patrocinadas, as campanhas publicitárias realizadas, as participações em eventos e o lançamento de livros, revistas, músicas ou podcasts no mesmo período.

A publicação dos resultados surge poucas horas depois de Wuant e a namorada, a também youtuber Owhana, terem anunciado o fim do namoro num vídeo em que a jovem surge em lágrimas. O casal explicou que Wuant tomou a iniciativa de terminar a relação porque o youtuber sentiu a necessidade de viver novas experiências para lá da relação: “Eu e a Ana fomos os primeiro um do outro em tudo. Eu não quero começar já a pensar em formar uma vida com ela sem experienciar novas cenas”.

No mesmo vídeo, Wuant assume que já pensava em terminar a relação há dois anos — “Um pouco difícil de engolir”, comentou ela perante a revelação do ex-namorado —, mas acrescentou que, apesar de estar separado da youtuber, não nega a ideia de retomar o namoro no futuro: “Isto não é o fim, é só uma pausa que estamos a fazer na nossa vida juntos porque eu não imagino um futuro com outra pessoa sem ser ela”.

A mensagem de Wuant e Owhana provocou reações de reprovação nos seguidores do casal. Um internauta escreveu no canal de YouTube de Wuant que “este nível de exposição é absolutamente ridículo”, outro considerou a mensagem “desnecessária” porque “isto não precisava de escrutínio público”. No Twitter, Djubsu, deixou uma publicação de apoio a Owhana: “Não nos conhecemos pessoalmente e não precisamos de ser amigas, mas se leres isto… Caga. Caga nele. Aprende a estar sozinha e a amares-te”.