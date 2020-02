O piloto português António Félix da Costa venceu neste sábado a prova da Fórmula E em Marraquexe, Marrocos, aproveitando ter partido da pole position para acabar com 11 segundos de avanço em relação ao rival Maximilian Gunther. Jean-Eric Vergne, da mesma equipa do português (DS Techeetah) ficou em terceiro, após começar em 11º, num final renhido sobretudo entre o segundo e o terceiro classificados.

Gunther chegou a ultrapassar Félix da Costa, a cerca de 24 minutos do fim da prova. Mas essa terá sido uma manobra estratégica da parte do português, para gerir a energia do monolugar. Isto porque, a cerca de 16 minutos do fim, Félix da Costa entrou em Attack Mode, usando a potência extra para voltar a ultrapassar o alemão Gunther neste E-Prix de Marraquexe.