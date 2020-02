Bruno de Carvalho disse, este sábado, estar disponível para se candidatar à presidência do Sporting. O anúncio foi feito no decorrer de um comentário na Rádio Estádio para o qual o ex-presidente do Sporting já tinha chamado à atenção através do Twitter.

No Twitter, Bruno de Carvalho publicou, minutos antes da entrevista ir para o ar, um post no qual chamava a atenção para a conversa na Rádio Estádio, parecendo identificar alguns dos tópicos debatidos em entrevista.

Na rede social já referida alguns internautas estão a dar conta do ocorrido: “Bruno de Carvalho acabou de declarar na Rádio Estádio, que é candidato à presidência do Sporting Clube Portugal”, escreve um deles.

Na última sexta-feira — ainda no caso Alcochete — foi notícia que pelo menos 25 depoimentos de arguidos e testemunhas do caso da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, gravados durante o julgamento, no Tribunal de Monsanto, foram divulgados no Youtube.

São vários os vídeos que contêm o áudio recolhido pelo tribunal e que revelam todas as respostas dadas ao coletivo de juízes, à procuradora do Ministério Público e aos advogados de defesa.