O presidente do Governo regional da Catalunha, o independentista Quim Torra, manifestou este sábado “emoção”, em Perpiñán, França, por dar “as boas-vindas a casa” ao ex-presidente separatista catalão Carles Puigdemont nesta cidade francesa.

Quim Torra falava aos jornalistas à entrada do denominado Conselho pela República, um encontro em Perpiñán onde são esperados alguns milhares de independentistas e intervenções do líder do Juntos pela Catalunha (JxCat), Carles Puigdemont, e dos eurodeputados Toni Comín e Clara Ponsatí.

Para Quim Torra, Perpiñán faz parte da “Catalunha do Norte”, sublinhando que os Pirinéus não separam os laços entre “o norte e o sul” da Catalunha.