O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, conquistou este sábado o 79.º título da carreira, ao bater o grego Stefanos Tsitsipas, sexto, na final do torneio ATP500 do Dubai.

Djokovic, que já tinha conquistado a prova em 2009, 2010, 2011 e 2013, superou Tsitsipas em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Com este triunfo, o sérvio manteve-se também invicto em 2020, com 18 triunfos em 18 jogos, sendo que já venceu o primeiro ‘Grand Slam’ do ano, o Open da Austrália.

Tsitsipas já tinha sido finalista em 2019, perdendo então por um duplo 6-4 face ao suíço Roger Federer.