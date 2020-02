O líder Liverpool foi este sábado surpreendido na visita ao ‘aflito’ Watford e perdeu a invencibilidade na liga inglesa de futebol, somando a primeira derrota na prova por sensacional 3-0, em jogo da 28.ª jornada.

Após 27 rondas nas quais somaram 26 vitórias e um empate, os ‘reds’ viram terminar a notável sequência por ‘culpa’ de dois golos do senegalês Ismaila Sarr, aos 54 e 60 minutos, e um de Troy Deeney, aos 72, que ajudaram os ‘hornets’ a sair da zona de despromoção.

A formação comandada por Jürgen Klopp, que contou com o trio ofensivo composto por Salah, Roberto Firmino e Mané, não terminava um jogo da Liga inglesa sem qualquer golo marcado há quase um ano, desde o dérbi com o Everton (0-0), disputado em 03 de março de 2019.

Ao perderem com o Watford, os ‘reds’ não conseguiram ‘assinar’ o recorde de 19 vitórias seguidas na ‘Premier League’, mantendo-se com 18 triunfos consecutivos, a par do Manchester City, que alcançou sequência igual em 2017.

O Liverpool mantém-se na liderança destacada da liga inglesa, com 79 pontos, mais 22 do que os ‘citizens’, que são segundos colocados e têm menos um jogo realizado.

O Chelsea, quarto classificado, empatou 2-2 na deslocação a Bournemouth, contando com um ‘inspirado’ Marcos Alonso, que inaugurou o marcador, aos 33 minutos, e ainda impediu a derrota dos ‘blues’, aos 85, depois de Jefferson Lerma, aos 54, e Joshua King, aos 57, terem operado a reviravolta dos ‘cherries’.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos da liga inglesa, o Chelsea, com 45 pontos, pode permitir a aproximação do Manchester United, caso os ‘red devils’, quintos colocados, com 41, vençam no reduto do Everton, no domingo.

O Crystal Palace alcançou a segunda vitória seguida na prova, no terreno do Brighton, por 1-0, graças ao golo do ganês Jordan Ayew, enquanto Newcastle e Burnley não desfizeram o ‘nulo’.

O West Ham colocou fim a uma série de sete partidas sem triunfos, ao impor-se por 3-1 na receção ao Southampton. Jarrod Bowen, Sebastien Haller e Michail Antonio anotaram os tentos dos ‘hammers’, e Michael Obafemi marcou para os ‘saints’.