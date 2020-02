“O André Ventura vai chegar a qualquer momento. Quero ver essas bandeiras todas no ar”, ouve-se gritar na sala da Associação Empresarial da Região de Portalegre, onde decorre o jantar de gala da candidatura do líder e fundador do Chega à presidência. Os quase 400 militantes agitam-se. A sala está toda engalanada, em tons de preto e amarelo. Parece preparada para um casamento. Mas é um jantar comício. Os militantes sabem que a política também vive de espetáculo. E as câmaras de televisão e os jornalistas estão mesmo ali ao lado.

Ao som de uma música épica, André Ventura, acompanhado pela mulher, de quem nunca se afastou ao longo do dia, foi o centro de todas as atenções. Distribuiu beijinhos, abraçou militantes e amigos, brincou com a arara Aurora, que por pouco não lhe arrancou a orelha, bateu o pé ao som de “Estas é que são as saias”, do grupo popular Verde Maio, que estava a entreter apoiantes e militantes que aguardavam pelo jantar. Um “aperitivo” para o espetáculo que todos os que ali pagaram bilhete queriam ver: o deputado, estrela do comentário desportivo e agora também candidato a chefe de Estado, a ser André Ventura, o político que fala como “as pessoas normais” falam, como dizia Sofia, outra apoiante, horas antes na Praça da República, enquanto aguardava ao frio pela chegada de Ventura. Foi precisamente nessa qualidade que subiu ao palanque improvisado, onde durante toda a noite uma banda tocou música jazz com o som dos talheres a raspar nos pratos.

“Pessoas normais” é como quem diz os que se levantam de manhã cedo, vão de transportes públicos para o trabalho, e no final do mês, recebem o ordenado mínimo. É para esses portugueses que André Ventura parece querer falar. É a esses que quer entreter. O discurso de Ventura até pode ter arrancado com um “sou candidato à presidência da República Portuguesa”, mas é sobre o que se passa no hemiciclo da Assembleia que gosta de falar. “Sei que devia vir para aqui fazer um discurso presidenciável. Mas não sou capaz. Tenho de falar sobre o Parlamento”.

Para regozijo da sala, durante quase 40 minutos, não poupa ninguém. Nem a República Portuguesa, que “já não serve”, e é preciso uma “4ª República”, nem a Constituição Portuguesa, repetindo outra vez que “se está nas tintas” para um “texto com décadas”, que mais parece uma “Bíblia fechada à chave” e que “não serve para a nossa vida”. E se tudo é inconstitucional, como diz, “está na hora de a mudar”. Tem a sala em peso à volta do palanque a ouvi-lo. E sabe que arranca aplausos e gargalhadas sempre que critica Marcelo Rebelo de Sousa. Neste discurso, chamou-o de “avôzinho”, que só fala no fim das crises políticas. Como no caso do Montijo, da Eutanásia ou até sobre o IVA da eletricidade. “Fale, homem!”, grita ao microfone. Entre os militantes, ouve-se “é assim mesmo, André”. Ou “vergonha”, a palavra que abriu um conflito com o presidente da Assembleia da República mas que aqui, na sala do jantar de gala, é dito a torto e a direito. “Porque aqui podemos falar à vontade”, diz Ventura. E sobre Ferro Rodrigues, o deputado não desarma. “Não é a mim que ele censura. É também a este povo, que está farto deste sistema e desta elite”, frisa. E aproveita o embalo da sala para comunicar que o Chega vai apresentar um projeto de lei que prevê prisão perpétua para pedófilos e homicidas. Um tema que já estava no programa eleitoral do partido e que, tal como a castração química, “tem de ser votada em plenário”.

Se a noite mostrou o André Ventura que os militantes queriam ver – “o homem que um dia disse Chega” e que “que quer mudar o sistema e não tem medo de apontar o dedo aos bandidos e corruptos”, como foi apresentado, em vídeo à hora do jantar -, já na Praça da República, em Portalegre, durante a tarde, foi preciso esperar mais de uma hora, pelas 18h, para dar tempo aos militantes, não mais do que 300, de se reunirem e agitarem as bandeiras do Chega e também de Portugal. Foi assim, de forma pouco eufórica, que arrancou a campanha presidencial do fundador e deputado do líder. Sem o frisson do hemiciclo da Assembleia da República. Ou das ruas de Lisboa.

A arruada, durante a tarde, trouxe alguma agitação a zonas com pouco comércio e muitos prédios devolutos. Mas à exceção dos jornalistas, que acompanharam o candidato e a sua mulher, ou dos apoiantes, quase todos de fora de Portalegre, não se viu ninguém a espreitar a uma janela ou a abrir uma porta para ver passar o político. André Ventura não pareceu desanimar.

E fez o que estava previsto no programa, organizado por Júlio Paixão, o homem forte nesta região, e seguiu caminho até à esquadra da PSP, onde cumprimentou os agentes que ali estavam de serviço, e a quem pediu que “contassem com ele”. Uma conversa curta mas com leitura política. Além do Chega ter uma forte base de apoio entre as forças de segurança, o próprio tema da insegurança e da falta de meios para a polícia, não sai do seu discurso. De deputado e, agora, de candidato presidencial. O mesmo se repetiria uns metros à frente, no Posto de Comando da GNR. O tom só mudou no Largo de São Lourenço. De mão dada com a mulher, de quem nunca se afastou o dia todo, subiu a escadaria da Igreja Paroquial de São Lourenço para um momento de “reflexão”. E mais uma leitura política. O candidato assume-se conservador, defensor dos valores tradicionais da família e contra a “ditadura do politicamente correto”.