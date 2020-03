Boris Johnson vai ser pai pela sexta vez. Como se um anúncio não bastasse, vai também tornar-se no primeiro primeiro-ministro britânico em quase 200 anos a casar-se enquanto representa o país. Johnson vive com a namorada Carrie Symonds, de 31 anos, desde julho em Downing Street, Londres.

A notícia foi comunicada este sábado, 29 de fevereiro, por um porta-voz do casal: “O primeiro-ministro e a senhora Symonds estão muito felizes em anunciar o seu noivado e que estão à espera de um bebé no próximo verão”.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Carrie Symonds estará grávida de seis meses e o bebé é esperado no final de maio ou no início de junho. O casal, que está junto há cerca de dois anos, ficou noivo no final do ano passado mas manteve o noivado em segredo — até agora.

Carrie Symonds, que é a primeira parceira não casada de um primeiro-ministro britânico em funções, publicou uma fotografia na respetiva conta de Instagram onde deu a dupla novidade (a conta é fechada). Na legenda que acompanha uma fotografia do casal lê-se o seguinte: “Normalmente não publicaria este tipo de coisas aqui, mas queria que os meus amigos soubessem por mim. (…) Ficámos noivos no final do ano passado… e temos um bebé a nascer no início no verão. Sinto-me incrivelmente abençoada”.

O anúncio surgiu apenas 11 dias após Boris Johnson ter chegado a acordo com Marina Wheeler, mulher de quem se separou e com quem tem quatro filhos, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos. O The Sun escreve que o divórcio ainda não está finalizado. O primeiro-ministro britânico tem ainda uma filha de 11 anos, fruto de um caso extra-conjugal com Helen Macintyre, uma consultora de arte.