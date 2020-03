Depois de a Turquia ter anunciado, na última sexta-feira, a abertura das fronteiras para que os refugiados sírios rumassem à Europa, milhares de migrantes e refugiados reuniram-se, no domingo, na fronteira ocidental da Turquia para tentar entrar na Grécia por terra e por mar. Há relatos de confrontos violentos entre ambas as partes, isto é, refugiados e militares gregos.

O Presidente da Turquia abriu as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25 mil e 30 mil pessoas poderiam tentar chegar à Grécia.

Após a abertura de fronteiras, as autoridades gregas comunicaram que impediram quase 10 mil migrantes de atravessar as fronteiras em apenas 24 horas. Segundo a BBC, alguns migrantes arremessaram pedras, barras de metal e botijas de gás lacrimogéneo quando a sua passagem foi impedida. Situação à qual as forças gregas responderam com gás lacrimogéneo.

A polícia grega disse que pelo menos 500 pessoas, transportadas em sete barcos, alcançaram as ilhas de Lesbos, Samos e Chios, onde os campos feitos para receber migrantes já se encontram sobrelotados, incapazes de garantir boas condições sanitárias.

Entretanto, a Grécia suspendeu novos pedidos de asilo para o próximo mês. No Twitter, o primeiro-ministro grego Kyriákos Mitsotákis invocou uma cláusula de emergência referente a um tratado da União Europeia de maneira a “garantir total apoio europeu”.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020