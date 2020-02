Joe Biden venceu este sábado as primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul, um estado decisivo por estarem em jogo um total de 54 delegados. E porque a “Super terça-feira” está já ai à porta. Esta foi a primeira vitória do ex-vice de Obama nas primárias democratas, aproximando-o, na estimativa nacional, de Bernie Sanders, que continua à frente na corrida.

Biden venceu na Carolina do Sul com uma expressiva percentagem de 53% dos votos, sendo que o segundo classificado, Bernie Sanders, se ficou pelos 15%.

Segundo a CNN, a vitória de Biden na Carolina do Sul assenta no voto dos cidadãos negros, nos cidadãos com mais de 65 anos e nos mais moderados, de acordo com a análise feita aos resultados preliminares. O vice-presidente de Barack Obama ganhou cerca de 3 em 5 nos votantes negros, enquanto o seu adversário mais direto Bernie Sanders conseguiu apenas 1 em 5 neste grupo de votantes. Na mesma medida, cerca de 3 em votantes com idade superior a 65 anos também apoiaram Biden na Carolina do Sul, com Sanders a conseguir apenas 1 em 10 votantes nesta categoria.

Foi também entre os votantes considerados “moderados” e entre os “mais liberais” que Joe Biden conseguiu maior expressão eleitoral.

O resultado da Carolina do Sul vem assim dar fôlego a Biden para enfrentar a “Super Tuesday”, dia em que, na próxima terça-feira, 14 estados norte-americanos disputam em simultâneo as primárias do Partido Democrata.

Embora tenha ficado em segundo lugar em Nevada, com 20% dos votos, Biden conquistou apenas o quarto e o quinto lugar em Iowa e New Hampshire, os dois primeiros estados a realizaram as primárias neste mês de fevereiro. A esperança de Biden era que, na Carolina do Sul, atingisse uma votação mais expressiva em benefício da sua popularidade entre o eleitorado negro. Ao contrário dos outros estados, onde a população é predominantemente branca, a Carolina do Sul tem uma maior diversidade demográfica, representando melhor a realidade da população norte-americana.

O impulso da Carolina do Sul coloca Joe Biden no segundo lugar da corrida, a nível nacional. De acordo com a CNN, apesar de os resultados ainda serem preliminares, a estimativa nacional põe para Sanders no primeiro lugar da corrida à nomeação democrata com 45 delegados, Biden em segundo com 29 delegados, Pete Buttigieg em terceiro com 26, Elizabeth Warren de seguida com 8 e Amy Klobuchar com 7 delegados. A próxima terça-feira será decisiva para a corrida à nomeação do Partido Democrata.