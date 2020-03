“E agora, uma notícia de última hora que muda tudo… A Marca acaba de confirmar que Cristiano Ronaldo vai estar em Madrid para ver o clássico… É uma notícia tremenda… Num momento de crise aparece Cristiano, isto é tremendo, espetacular!”. Os diretos antes do encontro entre Real Madrid e Barcelona estavam a abordar ainda as equipas iniciais, as escolhas de Zidane e Setién e os momentos dos dois candidatos ao título espanhol quando uma notícia alterou o cenário: 640 dias depois, o avançado português regressou ao Santiago Bernabéu.

Aproveitando uma pausa competitiva pela Juventus, que viu o seu clássico com o Inter adiado devido ao problema do coronavírus (algo que não aconteceu com todas as partidas, o que faz com que a Lazio esteja nesta altura à frente da Serie A com 62 pontos depois do triunfo caseiro frente ao Bolonha), o antigo jogador dos merengues aproveitou para regressar pela primeira vez ao estádio onde brilhou durante nove temporadas e onde tinha estado pela última vez na festa de consagração da terceira Champions consecutiva, a 29 de maio de 2018.

Ao todo, o português, que também em termos de aparições públicas esteve apenas uma vez em Madrid depois da transferência por 100 milhões de euros pela Juventus quando recebeu, a 29 de julho de 2019, o prémio MARCA Lenda entregue pelas mãos do próprio presidente do Real, Florentino Pérez, marcou um total de 438 jogos pelo conjunto da capital, com 450 golos e 131 assistências. No Clássico frente ao rival Barcelona, Ronaldo também deixou a sua marca com 30 encontros, 18 golos e uma assistência entre 2009 e 2018.

O momento da chegada foi apanhado por algumas câmaras que estavam junto à entrada da garagem do Santiago Bernabéu, com o jogador a ocupar o lugar da frente de uma carrinha preta perguntando ao segurança que estava nessa zona se poderia passar para estacionar a viatura no parque subterrâneo. Mais tarde, o jogador, de fato e gravata, assistiu ao encontro junto dos amigos Miguel Paixão, ex-jogador e companheiro do Sporting ainda na formação, e José Semedo, com quem se cruzou também nas camadas jovens leoninas e que está hoje no V. Setúbal (que jogou na passada sexta-feira no Algarve frente ao Portimonense para a Primeira Liga). De recordar que, esta semana, a namorada do jogador já tinha partilhado fotos com a família a chegar a Madrid.

De acrescentar que o dia foi marcado por um vídeo que veio a público no intervalo do jogo entre os transalpinos e o Lyon, em França, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Champions, onde, segundo a imprensa italiana, Ronaldo e Dybala discutiam antes do regresso ao relvado o que estava a funcionar mal na equipa. “Os médios não estão a dar o apoio suficiente, estamos ali sozinhos. Se isto continuar assim na segunda parte não vamos conseguir nada”, referiu o português. “Ninguém assume a responsabilidade”, respondeu o argentino.

Após esse encontro, que não retirou a confiança ao capitão da Seleção Nacional de que a Juventus conseguirá dar a volta em Turim e chegar aos quartos da Liga dos Campeões, Ronaldo abordou então a hipótese de fazer o jogo 1.000 (pela terceira vez, porque primeiro era contando todos os encontros feitos nas camadas jovens da Seleção e recentemente com a SPAL tendo as duas partidas realizadas pelo Sporting B e apenas os jogos pela equipa A de Portugal) diante do Inter que, nessa altura (quarta-feira), deveria ser apenas à porta fechada.

“Será estranho jogar sem público um encontro desta importância. Não é agradável mas a saúde é o mais importante. Temos de respeitar esta decisão. 1.000 é um bom número, o resultado da dedicação, trabalho e talento. Não é fácil consegui-lo aos 35 anos. Espero jogar mais 100. Estou feliz. Atuo no melhor clube de Itália e ao lado dos melhores jogadores. Conquistámos vários troféus na temporada passada e espero fazê-lo novamente nesta época. “Um Juventus-Inter é como um Barcelona-Real Madrid, são sempre grandes encontros contra Inter e Lazio, é bom defrontá-los”, comentou então, numa entrevista à Sky Italia. Não podendo entrar em campo no Juventus-Inter, Ronaldo acabou por assistir fora do mesmo ao Real Madrid-Barcelona.

