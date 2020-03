Já são conhecidas as 10 startups que vão participar na segunda edição do programa de aceleração que resulta da parceria entre a Semapa NEXT, unidade de negócio de capital de risco do Grupo Semapa, e a norte-americana Techstars. As empresas selecionadas foram: Apres, EmotAI, Labby, Left, ParaSpace, Qsee, Rnters, Secret City Trails, TicTacTrip, VueBox.

As startups que vão passar os próximos meses em Lisboa são originárias dos EUA, Austrália, França, Israel e até de Portugal, como é o caso da Rnters, e foram escolhidas “entre centenas de candidaturas”. O fim do programa de “três meses de trabalho intenso, momentos de mudança de vida e nova amizade”, como diz a TechStars em comunicado, termina a 27 de maio de 2020.

A Techstars é uma rede global de empreendedores, com programas em várias cidades no mundo. Lisboa foi a primeira cidade portuguesa a receber o programa em 2019.