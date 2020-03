Em direto/ Benfica-Moreirense. Weigl foi o escolhido na lógica da equipa que é "Samaris e mais dez"

Depois da eliminação na Liga Europa frente ao Shakhtar, Benfica volta a jogar na Luz frente ao Moreirense com um ponto a mais do que o FC Porto (que também joga esta noite nos Açores) no Campeonato.