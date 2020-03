Os CTT – Correios de Portugal vão reabrir na quinta-feira a loja de Manteigas, no distrito da Guarda, nas mesmas instalações onde funcionava antes de encerrar em finais de 2018, foi esta segunda-feira anunciado.

“Esta é a sexta Loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos”, referem os CTT em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a Loja CTT de Manteigas irá localizar-se nas instalações onde funcionava anteriormente, na Rua Doutor Sobral, e estará aberta nos dias úteis das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho (PS), mostrou-se satisfeito por os CTT reabrirem a loja que encerraram em novembro de 2018.

É com agrado que recebemos esta notícia e, naturalmente, que felicito o atual Conselho de Administração (CA) dos CTT porque tomou uma decisão exatamente contrária àquilo que tinha sido a decisão do anterior”, disse o autarca.

Esmeraldo Carvalhinho referiu que por parte do atual CA dos CTT “há um maior sentido de responsabilidade”, “entende que esse serviço centenário prestado à população portuguesa é, acima de tudo, um mecanismo e um meio de coesão territorial, social e económico do país, e é um serviço essencial que nunca devia ter sido retirado, pelo menos das sedes de concelho”.

O autarca referiu que também verifica com agrado que a estação dos CTT de Manteigas, uma vila situada no coração da Serra da Estrela, reabre com as suas instalações renovadas e com um quadro de pessoal local, “o que não acontecia, ao nível administrativo, na anterior estação”.

No comunicado, os CTT indicam que “não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura”.

“Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades”, explicam.

A nota sublinha ainda que, até ao momento da reabertura, “as populações têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas“.

A cerimónia de reabertura da Loja CTT de Manteigas está marcada para as 11h de quinta-feira, com a presença do CEO dos CTT, João Bento, de membros da Comissão Executiva dos CTT e do presidente do município de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho.