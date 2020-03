O antigo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, está isolado em sua casa desde domingo, por ter contactado com o escritor Luis Sepúlveda no festival Correntes d’Escrita, que decorreu de 15 a 23 de fevereiro.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã, que garantia que o escritor se encontrava em auto-isolamento, depois de ter estado na Póvoa de Varzim com o autor chileno, infetado com Covid-19. Pouco depois, o próprio confirmava a situação ao jornal Expresso: “Não quero ser plataforma do vírus”, explicou, referindo-se ao contacto com Sepúlveda, atualmente internado no hospital de Oviedo (Espanha).

Estou em casa, porque ontem [domingo] soubemos da situação do Luis Sepúlveda e é mais prudente. Tive vários contactos com ele e ainda por cima tinha estado na China e em Itália antes. É uma espécie de jackpot”, afirmou Viegas ao Expresso.

A decisão foi tomada na sequência de uma recomendação da linha Saúde24, bem como da editora Quetzal, empregadora do escritor.

O último contacto entre o ex-secretário de Estado e o escritor chileno foi a 21 de fevereiro. À altura, Francisco José Viegas achou-o “um bocadinho abatido” e “ligeiramente constipado”, mas nada mais. “Tomámos um copo juntos, estávamos num grupo grande. Será difícil fazer um rastreio a toda a gente que esteve em contacto com ele”, avisou o escritor.