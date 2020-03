(Artigo em atualização)

São dois homens que provavelmente não se conhecem, vieram de países diferentes, mas que no domingo contactaram os serviços de saúde com sintomas comuns: febre, dor de garganta e tosse. Os dois casos acabaram por ser testados com resultados positivos, um deles já foi confirmado por uma contra análise, o outro — depois de várias análises positivas — aguarda o resultado final feito no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.

O doente infetado que ainda aguarda o resultado dos exames de validação tem 33 anos e mora nos arredores do Porto. Começou a sentir os primeiros sintomas da doença Covid-19 na última quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Trabalha no ramo da construção civil, em Espanha, e esteve em Valência. Está neste momento internado no Hospital de São João, no Porto.

O outro doente, que se encontra “estável”, tem 60 anos, é médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, onde exerce, e esteve em Itália. Fonte hospitalar garantiu ao Observador que não trabalhou entre o período de férias no norte de Itália (chegou sábado) e o momento do internamento no Hospital de Santo António, no Porto, este domingo. Este médico ligou para a Saúde 24 quando soube dos sintomas e foi depois internado. Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, este paciente começou a ter os primeiros sintomas no sábado. Está neste momento internado no Centro Hospitalar Universitário do Porto.

A ministra da Saúde explicou ainda que os “contactos próximos” destes dois homens infetados com o novo coronavírus “vão ser colocados em vigilância”, acrescentando que as Administrações Regionais de Saúde estão a trabalhar na “identificação” destas pessoas, bem como estão a avaliar “o seu grau de exposição”. De acordo com Marta Temido, será feita “uma determinação de medidas proporcional ao grau de risco” que for identificado.

A governante responsável pela área da Saúde esclareceu também que os dois homens deram ontem entrada nos respetivos hospitais. As análises do doente de 60 anos, que está internado no Centro Hospitalar Universitário do Porto, já foram confirmadas pelo INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

As análises do paciente de 33 anos, que está no Centro Hospitalar de São João, no Porto, já foram enviadas para o Ricardo Jorge, mas ainda “não há confirmação definitiva”. “Contudo, como os laboratórios locais e hospitalares fizeram várias vezes os testes e sempre deram positivo — inclusivamente localmente há dois laboratórios que fizeram a análises —, nós estamos a partilhar já esta informação.”