Moção do novo presidente do CDS aprovada em congresso, a 26 de janeiro: o CDS defende que a solução do novo aeroporto deve passar por Alverca.

Declarações do presidente, a 1 de março, na Feira do Queijo da Serra de Celorico da Beira: o CDS “tudo fará” para que o projeto do Aeroporto do Montijo não seja chumbado.

Apenas 35 dias separam estas duas ideias, mas Francisco Rodrigues dos Santos explica ao Observador que mudou de opinião sobre o novo aeroporto após uma conversa com o antigo ministro António Pires de Lima, que o convenceu com “elementos técnicos” que mostram que a opção Montijo será mais rápida e mais barata.

Tudo começou quando, na moção de estratégia global “Voltar a Acreditar o novo presidente do CDS defendeu que o novo aeroporto de Lisboa deveria ser “definitivamente concluído e encarado como um investimento prioritário”. Até aqui não haveria qualquer contradição, já que se prende com a celeridade no projeto. Porém, naquele documento — aprovado no congresso, o que vincula a direção a aplicá-lo — é dito claramente que o partido defende outra localização: “Devendo a opção, contrariamente ao já anunciado, recair pela solução Alverca, dado contar com melhores acessos, apresenta menor impacto ambiental e acarretar menos custos face à solução Montijo”.

Na feira do Queijo da Serra da Estrela de Celorico da Beira, no último domingo, Francisco Rodrigues dos Santos veio afinal defender uma nova solução: “O CDS é coerente. O CDS tudo fará para que o projeto do Montijo não seja chumbado. E utilizaremos todos os instrumentos jurídicos e políticos para viabilizar uma obra que privilegia o interesse nacional”.

Questionado pelo Observador sobre esta incoerência, Francisco Rodrigues dos Santos explica que o partido “sempre preferiu a solução Portela + 1” e que, “assim sendo, as soluções possíveis eram Montijo ou Alverca“. Lembrou ainda que, “em matéria de grandes obras públicas”, o CDS sempre defendeu “a necessidade de consensos”. Mas afinal o que mudou para que tenha também mudado de opinião? Precisamente os conselhos daquele que foi o seu maior crítico no Congresso. “Desde o Congresso, tive a oportunidade de conversar com António Pires de Lima — que, como é sabido, não me apoiou, mas que respeito — que nos forneceu elementos técnicos que desconhecíamos e que justificam a preferência pelo Montijo”, justifica o líder centrista.

Francisco Rodrigues dos Santos explica ainda na mesma resposta ao Observador que “Alverca apresentaria uma exequibilidade operacional muito menor face ao Montijo, dada a dificuldade de exploração da capacidade do espaço aéreo na região Global de Lisboa juntamente com a Portela (corredores aéreos)”. No entanto, “dado que a Portela se encontra esgotada e atenta a urgência da construção, Alverca demoraria significativamente mais tempo a ficar disponível quando comparado com o Montijo (disponibilidade da solução menor face ao Montijo) e ficaria mais cara”.

O presidente do CDS sugere ainda que faz esta alteração para honrar compromissos da direção de Assunção Cristas, acresentando que “esta Direção sempre afirmou que respeita toda a história do partido e está disponível para construir os consensos em nome do interesse nacional, como sucedeu neste caso.”

No entanto, a moção foi aprovada 671 votos, 46% do total dos militantes, e deve servir como guia para o programa do líder do partido.

No programa eleitoral das legislativas de 2019, Assunção Cristas não utiliza a palavra Montijo, mas fala no trabalho feito pelo executivo PSD-CDS na solução mais tarde anunciada pelo executivo (Montijo). No documento podia ler-se: “Quanto ao novo aeroporto, estamos onde sempre estivemos. O anterior Governo, do qual o CDS fez parte, e assumiu responsabilidades, deixou trabalho feito no sentido da solução que, após quatro anos, o Governo se lembrou de anunciar.”

António Pires de Lima, que foi ministro da Economia nesse governo, já tinha criticado, em declarações ao Expresso, o facto de PSD e PS não se entenderem para resolver o assunto. Pires de Lima preparou terreno, antes das legislativas de 2015, para que a solução Portela + 1 avançasse com o Montijo e não fechou a opção pela proximidade de eleições. Pires de Lima foi um dos maiores críticos de Francisco Rodrigues dos Santos no Congresso.

No último domingo, Francisco Rodrigues dos Santos disse ainda não estar disponível para “jogos políticos” e afirmou que “não contam com o CDS para esgrimir argumentos com base em interesses político-partidários”. Foi uma crítica ao PSD por não dar a mão ao PS neste assunto.