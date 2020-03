Presidente do Supremo pressionou Orlando Nascimento a renunciar à liderança da Relação

Quando a TVI revela a 20 de fevereiro a ‘bomba’ de que Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), era suspeito nos autos da Operação Lex de ter alegadamente viciado vários sorteios informáticos para favorecer o desembargador Rui Rangel, António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e líder da magistratura judicial, já sabia que se avizinhava uma tempestade que iria envolver inevitavelmente Orlando Nascimento, sucessor de Vaz das Neves à frente da Relação de Lisboa.

Ao que o Observador apurou, Piçarra falou no dia 26 de fevereiro com Orlando Nascimento para pressioná-lo a apresentar a sua renúncia ao cargo de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. A reunião do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o órgão de gestão e disciplinar dos magistrados judiciais, já estava marcada para dia 3 de março e Piçarra, que lidera o CSM por inerência, já tinha dado ordens para que o tema das suspeitas da viciação dos sorteios dos juízes no TRL fosse incluído na agenda. A conclusão da conversa entre António Piçarra e Orlando Nascimento foi clara: ou renuncia ao cargo de presidente da Relação de Lisboa ou será suspenso de funções pelo plenário do órgão disciplinar dos juízes.

Isto é, ainda antes de o Expresso revelar este sábado que Orlando Nascimento estava a ser investigado na Operação Lex por suspeitas de ter alegadamente agido em conluio com Vaz das Neves para atribuir a si próprio um recurso do próprio Rui Rangel contra o jornal Correio da Manhã, já António Piçarra sabia do que estava a acontecer. E porquê? Porque o Conselho Superior da Magistratura já tinha recebido informação do Ministério Público sobre as suspeitas em investigação que envolviam Luís Vaz das Neves e Orlando Nascimento e determinado a abertura de uma averiguação disciplinar, em meados de fevereiro.

Apesar de ter sido pressionado na semana passada a renunciar à liderança da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento só o fez esta terça-feira. Numa carta confidencial enviada durante a manhã para o presidente do STJ, o desembargador comunicou a António Piçarra que deitava a ‘toalha ao chão’ e renunciava ao mandato.

Piçarra, que tinha dado ordens ao seu secretariado para ser informado imediatamente de qualquer ofício confidencial, foi informado quando estava em viagem para Lisboa, mas só leu a curta carta de Orlando Nascimento a seguir ao almoço. De imediato, deu ordens para a emissão de um comunicado em que anunciou a entrega da “carta de renúncia” de Nascimento ao cargo de presidente do TRL, enfatizando que se tratava de um “ato que não depende de qualquer aceitação” e que se “tornou imediatamente eficaz.”

Um pormenor relevante: o comunicado era assinado pelo próprio António Piçarra enquanto líder do STJ e do CSM.

Conselho Superior da Magistratura pode suspender desembargadores

A demissão de Orlando Nascimento acaba por eliminar o dramatismo inerente a uma eventual decisão humilhante de suspender de funções o presidente de um tribunal superior com a importância da Relação de Lisboa. Mas poderá não impedir uma outra decisão: a suspensão de funções de Orlando Nascimento enquanto juiz desembargador, por suspeitas de viciação do sorteio informático do recurso apresentado por Rui Rangel contra a absolvição do “Correio da Manhã” em primeiro instância. Enquanto relator, Nascimento veio a condenar aquele jornal ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros ao seu colega desembargador, mas o Supremo Tribunal de Justiça revogou a decisão.

O mesmo se pode aplicar ao desembargador Rui Gonçalves que, enquanto relator de um acórdão que está na origem de um dos crimes de corrupção imputados a Rui Rangel na Operação Lex, poderá igualmente ser alvo de uma medida disciplinar cautelar. O sorteio informático que levou à distribuição de um recurso de José Veiga e de outros arguidos do chamado caso João Vieira Pinto a Rui Gonçalves também terá sido viciado, sendo que Veiga veio a ser absolvido pela 3.ª Secção Criminal da Relação de Lisboa da pena de prisão de 4 anos e 6 meses a que tinha sido condenado em cúmulo jurídico. Nos autos da Operação Lex, José Veiga é suspeito de ter corrompido Rui Rangel para influenciar esta decisão, recebendo alegadamente em troca mais de 300 mil euros.

É expectável igualmente que o CSM anuncie a abertura formal de três inquéritos disciplinares individuais a Luís Vaz das Neves (que se encontra jubilado mas que está à mesma sob a alçada disciplinar do Conselho), Orlando Nascimento e a Rui Gonçalves.

Tudo porque as conclusões preliminares da auditoria determinada por Joaquim Piçarra em meados de fevereiro apontam, como o Público revelou a 1 de março, para a existência de alegadas irregularidades graves na viciação dos sorteios do recurso de Rui Rangel contra a absolvição do Correio da Manhã e do recurso de José Veiga.

Presidente interina do TRL pode ficar no cargo mais um ano

Pouco depois de ter emitido o comunicado que revelou a renúncia de Orlando Nascimento, o CSM anunciou o nome da substituta: Guilhermina Freitas.