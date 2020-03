O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu esta segunda-feira à Europa que “tome a sua parte do fardo” que é o acolhimento de migrantes, depois de abrir as suas fronteiras na tentativa de obter mais apoio ocidental na questão da Síria.

Depois de abrirmos as portas, multiplicaram-se os telefonemas. Disseram-nos: ‘Fechem as portas’. Eu respondi: ‘Está feito, está terminado. As portas estão agora abertas. Agora vocês irão tomar a vossa parte do fardo'”, disse durante um discurso em Ancara.