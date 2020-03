Tempestade Karine traz chuva e frio ao norte do país até sexta-feira

O norte de Portugal, e de toda a Península Ibérica, será a mais afetado por esta nova tempestade. Esperam-se outra vez fortes rajadas de vento e queda persistente de chuva, por vezes intensa.

Apesar de nos pontos mais altos do país a neve poder cair, no litoral as temperaturas descem menos acentuadamente, com as máximas na ordem dos 15 graus e as mínimas nos 10º.

Até à primavera, 21 de março, as previsões a longo prazo não antecipam aliás o regresso do bom tempo.