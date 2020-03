O bastonário da Ordem dos Advogados considera que o Conselho Superior da Magistratura (CSM) já devia ter tomado uma posição sobre as suspeitas que recaem sobre o atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e que tanto o CSM como o Governo e o próprio Presidente da República não se devem alhear destas suspeitas.

Depois de terem sido tornadas públicas provas que constam no processo Lex — em que são arguidos os desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, entretanto suspensos de funções — que dão conta de um possível envolvimento do ex-presidente daquele tribunal superior, Vaz das Neves, na atribuição de processos, que a lei impõe ser aleatória, o CSM fez uma auditoria. E as conclusões preliminares darão conta de que o atual presidente, Orlando Nascimento, está também envolvido em irregularidades na distribuição de processos, através de uma ferramenta do sistema informático Citius. Na auditoria detetou-se que houve viciação na distribuição eletrónica de processos através do recurso a uma ferramenta do sistema informático, que permite ao responsável pela distribuição dos processos entregar um determinado caso a um juiz específico.

O CSM vai aproveitar que o plenário reúne esta terça-feira para debater este tema, mas para o bastonário da Ordem dos Advogados este órgão que regula os juízes já devia ter tomado uma posição pública”.

Já deviam ter apurado tudo o que se passou e avisado os cidadãos das medidas que foram tomadas para que não se voltem a passar situações deste género e precisamente por isso é essencial neste momento repor a confiança dos cidadãos no funcionamento do sistema de justiça”, defendeu Menezes Leitão.

O recém eleito bastonário lembra que o tribunal em causa “não é um tribunal qualquer, é um tribunal superior da máxima importância no âmbito do nosso sistema de justiça, precisamente por isso não pode estar a funcionar nestas condições”. “A confiança dos cidadãos relativamente a este tribunal tem que ser recuperada”, acrescenta.