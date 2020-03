Criado pela Mulliner, o departamento de personalização da Bentley, o Bacalar retoma algumas soluções estéticas do protótipo EXP 100GT, mas eleva-as a outro patamar, de extrema classe e bom gosto. A denominação pediu-a emprestada ao lago Bacalar, no México, na península de Iucatão, reconhecido pela sua beleza e águas calmas e cristalinas. Mas este Bentley tem pouco a ver com calma e muito com rapidez e emoções fortes.

Fabricado artesanalmente, a especialidade da Mulliner, o Bacalar está concebido sobre a base do Continental GT Convertible, mas não parece haver peças em comum, por dentro ou por fora. Na frente são evidentes a nova grelha, faróis e um pára-choques com mais e maiores entradas de ar, para depois o capot do motor surgir igualmente com mais aberturas, à semelhança dos guarda-lamas. A traseira é mais afilada e integra uma asa que faz conjunto com farolins mais rasgados.

O Bacalar marca o regresso da Bentley aos desportivos abertos de dois lugares, o que não acontecia desde 1930 6 fotos

O habitáculo tem uma conotação mais agressiva e desportiva, ao fim e ao cabo como o exterior, sendo que passa a contar com apenas os lugares da frente, com os traseiros a desaparecerem em favor de uma cobertura com protuberâncias na continuação dos apoios de cabeça dos ocupantes, com fins aerodinâmicos, mas igualmente estéticos. No espaço até aqui ocupado pelos bancos traseiros surge agora um compartimento para alojar objectos, dentro de um jogo de malas especificamente concebidas pelos italianos da Schedoni.

Para construir o Bacalar, a Bentley solitou à Mulliner uma maior utilização de fibra de carbono e alumínio, para reduzir o peso, mas também para incrementar a nobreza técnica do desportivo. O motor continua a ser o 12 cilindros em W da casa inglesa soprado por dois turbocompressores, que fornece 659 cv, ou seja, mais 24 cv do que quando montado no Continental GT. A caixa é uma automática de dupla embraiagem e oito velocidades, associada a um sistema de tracção total. À semelhança dos Continental GT, também o Bacalar monta barras estabilizadoras activas, alimentadas por um sistema eléctrico com 48V.

No Bentley Mulliner Bacalar tudo é novo, à excepção dos puxadores das portas 6 fotos

Desconhece-se o preço do Bentley Mulliner Bacalar, mas com o fabricante a avançar que será produzido numa série especial limitada a apenas 12 unidades, para todo o mundo, é mais que provável que o seu preço seja consideravelmente superior ao exigido pelo Continental GT Convertible, comercializado no nosso país por valores a partir de 306 mil euros.