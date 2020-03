A composição musical é de Hélder Gonçalves, a letra é de Samuel Úria, os arranjos são dos Clã e a voz é, como sempre, de Manuela Azevedo. “Sinais” é a nova canção do grupo português. O single foi revelado esta terça-feira, na conta oficial de Youtube da banda.

A canção sucede a “Tudo no Amor”, primeiro single do próximo álbum dos Clã recentemente revelado, que tinha letra escrita por Sérgio Godinho.

A banda nacional está a preparar o seu próximo álbum, que deverá sair ainda durante a primavera. Será o oitavo álbum de estúdio e de originais do grupo, sucedendo a Corrente, o último trabalho editado em 2014. A este soma-se ainda um disco paralelo editado em 2017, Fã, que juntava composições da banda para um musical concebido pelo encenador Nuno Carinhas em colaboração com Regina Guimarães.

Os Clã formaram-se em 1992, tendo editado dois álbuns nesses anos 1990: LusoQUALQUERcoisa, lançado em 1992, e Kazoo, disco de 1997 que incluía o êxito “Problema de Expressão”.

Nos anos 2000, o grupo lançou os álbuns Lustro (do qual fazia parte o tema “O Sopro do Coração”), Rosa Carne e Cintura. Já esta década foram editados os LP Disco Voador e Corrente (do qual fazia parte o single “A paz não te cai bem”).