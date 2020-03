A criminalidade geral na área de intervenção da PSP no distrito de Aveiro desceu 6,9%, em 2019, comparativamente com o ano anterior, revelou esta terça-feira aquela força policial.

Os dados foram apresentados durante a cerimónia do 133.º aniversário do Comando Distrital de Aveiro da PSP.

“Considerando os crimes denunciados nos últimos cinco anos, a criminalidade geral apresenta uma tendência para diminuir”, disse o comandante distrital da PSP, Paulo Pereira.

Segundo o mesmo responsável, a criminalidade violenta e grave também sofreu uma redução de 3,4%, tendo sido detidas 719 pessoas, sendo a causa mais frequente a condução sob o efeito do álcool.

Das mais de mil operações, destaco as realizadas no âmbito da prevenção e fiscalização rodoviária, as mais de 58 mil viaturas fiscalizadas e cerca de 31 mil participações por infrações às normas do direito estradais, entre as quais cerca de 500 infrações consideradas muito graves”, referiu.