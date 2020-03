A Federação dos Sindicatos da Administração Pública anunciou esta terça-feira um conjunto de ações de protesto a realizar durante o mês de março que incluem a devolução do aumento salarial decidido pelo Governo.

Além da devolução do dinheiro que resulta da atualização salarial de 0,3%, em porquinhos mealheiro, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) vai realizar no dia 19 uma campanha nacional de protesto juntos dos vários serviços da administração pública, de norte a sul do país, apelando para que os participantes nesse dia se vistam de preto e branco, e um plenário nacional de trabalhadores, em Coimbra, no dia 20.

Estas medidas foram anunciadas esta terça-feira pelo secretário-geral da Fesap, numa conferência de imprensa realizada em Lisboa, tendo José Abraão precisado que as formas de luta decididas pelo Secretariado Nacional foram condicionadas pela atual situação imposta pelo covid-19.

Depois de colocar num mealheiro os “2,60 euros” de aumento que terá na sequência da atualização salarial de 0,3%, o secretário-geral da Fesap esclareceu que o conjunto de ações de protesto agora delineadas “serão condicionadas pelo evoluir do covid-19”.

José Abraão referiu também que será emitido um pré-aviso de greve para dia 20, não para apelar a uma greve nacional, mas para permitir que os trabalhadores que assim o entendam possam juntar-se ao plenário de dirigentes e ativistas sindicais marcado para esse dia.