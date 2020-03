O último doente num centro de tratamento de Ébola, em Beni, República Democrática do Congo (RDCongo) teve esta terça-feira alta, anunciou a Organização Mundial de Saúde, adiantando que atualmente não existem casos confirmados da doença no país.

“Atualmente há zero casos de Ébola na RDC após mais de um ano de luta contra a epidemia”, anunciou a diretora da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, na rede social Twitter.

There are currently zero cases of #Ebola in #DRC after over a year of fighting this outbreak.

So proud of all involved in the response. We are hopeful, yet cautiously optimistic that we will soon bring this outbreak to an end. https://t.co/dOMX3zAGYb

— Dr Matshidiso Moeti (@MoetiTshidi) March 3, 2020