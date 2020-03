Em atualização

Está em marcha uma operação da Polícia Judiciária que já levou à detenção de vários inspetores da ASAE, que estarão envolvidos em crimes relacionados com corrupção, face a irregularidades cometidas, avançou a TVI esta terça-feira. Segundo escreve o Jornal de Notícias, foram detidos cinco inspetores, dois deles já reformados.

A TVI avançou inicialmente que as detenções foram feitas na zona do Porto, informação que entretanto foi retirada do artigo. Já o JN, avança que os inspetores foram detidos na região de Lisboa.