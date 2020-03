O mercado automóvel cresceu 5,0% em fevereiro face ao mesmo mês de 2019, tendo sido matriculados 23.038 veículos pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, anunciou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Ainda assim, desde o início do ano foram colocados em circulação 40.542 novos veículos, o que representa menos 1,3% face ao período homólogo de 2019, refere a ACAP em comunicado.

O mercado de ligeiros de passageiros aumentou 7,4% no segundo mês de 2020, com 20.263 viaturas matriculadas, registando o acumulado do ano uma variação homóloga positiva de 0,4%, para 34.686 unidades. Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou em fevereiro “uma evolução desfavorável”, recuando 5,2% face ao mês homólogo do ano anterior, com 2.484 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, nos dois primeiros meses do ano o mercado deste segmento atingiu 5.079 unidades, o que representou uma queda de 8,3% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados (que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias), apresentou em fevereiro uma quebra de 37,4% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 291 veículos desta categoria.

Desde o início do ano, as matrículas de pesados totalizaram 777 unidades, o que representou também um recuo homólogo de 21,6%.