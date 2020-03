Se está a pensar um dia destes ver o Renault Morphoz circular por aí, o melhor é esperar sentado, pois não é fácil que isso venha a acontecer nos tempos mais próximos. Mas o novo protótipo eléctrico da marca francesa serve decididamente para revelar o que podemos esperar dos modelos da Renault no futuro, das soluções para a estética frontal, para a lateral ou até mesmo para a traseira.

Sabe-se que o fabricante francês está a desenvolver uma plataforma específica para veículos eléctricos a bateria que será escalável, ou seja, que poderá dar origem a veículos mais compridos ou mais largos, consoante as necessidades. A Nissan irá produzir em breve o SUV Ariya utilizando esta nova plataforma (a CMF-EV), uma espécie de Qashqai eléctrico, com a certeza que também a Renault e a Mitsubishi procederão de forma idêntica.

Na versão longa, o Morphoz fica mais habitável, com mais espaço interior. Mas na versão curta, se fica menos espaçoso, fica igualmente mais prático de usar na cidade 11 fotos

De acordo com os responsáveis da marca do losango, é possível que o SUV compacto eléctrico que a Renault estará a preparar se inspire na frente do Morphoz, bem como no seu painel lateral, isto porque a solução estética para a traseira não promove o necessário aproveitamento do espaço compatível com as necessidades de um veículo com cerca de 4,5 metros, ou seja, o mesmo do que o Kadjar.

O Morphoz possui em condições normais uma pequena bateria de 40 kWh e um motor à frente com 100 kW, o que equivale a 136 cv, prometendo uma autonomia de 400 km (valor só aceitável se for em NEDC). Mas depois o Morphoz pode transformar-se, instalando uma bateria adicional de 50 kWh, caso o condutor necessite de viajar, o que segundo a Renault fará disparar a autonomia até 700 km.

Veja nestas duas fotos a versão longa (com mais 40 cm de comprimento) e, a seguir, a curta 8 fotos

E esta não é uma operação que se possa realizar sem esforço – ou sem equipamento específico –, uma vez que um acumulador com 40 kWh facilmente pode pesar entre 250 e 300 kg.

Mas além de poder utilizar mais ou menos capacidade de bateria, dependendo da utilização que prevê, o condutor pode ainda optar por adaptar o seu Morphoz às necessidades do momento. Se o objectivo é circular na cidade, então pode reduzir o modelo a apenas 4,40 metros de comprimento, com uma distância entre eixos de 2,73 metros. Mas se a ideia passar por deslocações mais longas em estrada, onde o conforto é determinante, então o condutor pode fazer crescer o Morphoz até aos 4,80 m (mais 40 cm), com a distância entre eixos a aumentar igualmente para 2,93 m, ou seja, mais 20 cm.