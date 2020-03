A PSP identificou várias pessoas, moradores nos bairros do Cerco e da Pasteleira, no Porto, pela participação no videoclip “Des Malades”, do conhecido rapper francês Sofiane.

Depois de no passado dia 20 de fevereiro o vídeo se ter tornado viral — foi visto, em apenas 12 dias, mais de três milhões e meio de vezes —, e estando em causa “factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente, devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência”, a PSP fez várias diligências no sentido de encontrar e identificar os envolvidos. O resultado dessas mesmas diligências foi entretanto comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, fez saber a Direção Geral da PSP esta terça-feira, em comunicado.

Ao longo dos quase três minutos e meio do videoclip, são várias as dezenas de moradores dos referidos bairros que surgem a rodear o rapper, de camisola do Futebol Clube do Porto vestida, e postura belicosa. Outros aparecem a fazer mais do que isso: alguns exibem armas de fogo, drogas, maços de notas e cães pitbull, um outro aparece a fazer um cavalo numa mota, sem capacete e em plena via pública.