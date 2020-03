Será um hotel? Um restaurante? É o Wood, o topo de gama dos coworks

Um dos mais notáveis detalhes do projeto está a um lance de escadas de distância para quem entra no edifício. A revestir a parede dos elevadores e da escadaria há um puzzle de pequenas peças de madeira, arte dominada pelo estúdio de design Woometry, com oficina nos arredores de Lisboa. No total, foram cortadas e aplicadas cerca de 40.000 losangos, num trabalho que exigiu planeamento e minúcia e que chegou às parede dos restaurante ao lado. Fora da gestão do cowork, o Selllva também é um projeto com a assinatura AnahoryAlmeida. Entre os pontos de ligação estabelecidos com o Wood, está o trabalho de Henriette Arcelin, cujas telas de inspiração naturalista, 12 no total, aquecem as várias salas de reuniões.

Mas este Wood não é só madeira. Foi pensado como a junção das palavras “work” (trabalho) e “good” (bom) e, para isso, não são apenas a arquitetura e o design a contribuir. O edifício está aberto 24 horas por dia e, além de um estúdio de yoga, dão-se já os retoques no beauty center, cujo rol de serviços vai incluir manicure, pedicure, barbeiro e cabeleireiro. As massagens, consultas de osteopatia e sessões de aromaterapia e reflexologia também têm um espaço próprio. Indispensável à vida no Wood é a aplicação especialmente desenvolvida para os coworkers — pode ser usada para reservar salas de reuniões, marcar aulas, serviços e tratamentos e até encomendar fruta e legumes frescos.