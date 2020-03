Silas e a despedida de uma equipa com 15 derrotas que dá 15 minutos de avanço ao adversário (a crónica do Famalicão-Sporting)

São quase 18 anos. Há quase 18 anos que o Sporting não conquista a Primeira Liga. Um jejum que vai, com toda a certeza, atingir a maioridade no final desta temporada e tornar-se o maior período que os leões alguma vez passaram sem se tornarem campeões nacionais. São 18 anos, desde a geração de Jardel, JVP e Niculae comandada por Bölöni e até agora, em que todas as crónicas, todos os textos, todos os comentários sobre o Sporting, são sobre muito mais do que futebol e pontapés na bola. Até nos anos de maior sucesso, como com Peseiro em 2005 ou Jesus em 2016, as memórias são da equipa que perdeu a Taça UEFA no próprio estádio e da equipa que teve tudo para ser campeã nacional e não foi.

18 anos depois, a ideia do parágrafo anterior nunca foi tão atual. Entre uma equipa que está desprovida de qualquer objetivo ainda em fevereiro, um clube em aguda discórdia interna, um futuro indefinido e um grupo à beira de conhecer o quarto treinador da temporada, algo que só aconteceu uma vez na história do Sporting: no pior ano dessa história, em 2012/13, quando os leões ficaram no sétimo lugar da Liga. Esta terça-feira, na antecâmara de uma visita a Famalicão que era também o pós-eliminação da Liga Europa, a direção leonina fechou praticamente a contratação de Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, para substituir Silas, que pegou na equipa no final de setembro para render um Leonel Pontes sempre temporário depois da saída de Marcel Keizer.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-Sporting, 3-1 23.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Famalicão, em Famalicão Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Famalicão: Vaná, Diogo Gonçalves, Riccieli, Nehuen Pérez, Roderick, Coly, Fábio Martins (Guga, 78′), Uros Racic, Pedro Gonçalves, Walterson (Centelles, 87′), Toni Martínez (Anderson, 82′) Suplentes não utilizados: Rafael Defendi, Cissé, Jorge Pereira, Del Campo Treinador: João Pedro Sousa Sporting: Maximiano, Rosier (Rafael Camacho, 80′), Coates, Neto, Acuña, Battaglia, Eduardo (Francisco Geraldes, 75′), Gonzalo Plata (Pedro Mendes, 84′), Vietto, Jovane, Sporar Suplentes não utilizados: Diogo Sousa, Tiago Ilori, Borja, Doumbia Treinador: Silas Golos: Uros Racic (5′), Diogo Gonçalves (8′ e 66′), Coates (45+6′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fábio Martins (45′), a Luís Neto (48′), a Riccieli (71′), a Acuña (88′), a Battaglia (90+6′)

Esta segunda-feira, no encerramento da 23.ª jornada, Silas fazia então o último jogo enquanto treinador do Sporting, o clube que na antevisão da partida disse não querer “prejudicar”. Os leões visitavam um Famalicão em queda livre — a equipa de João Pedro Sousa, à entrada para o encontro, não ganhava há oito jogos consecutivos — mas já sabiam que, independentemente do resultado, ficariam em quarto lugar, já que o Sp. Braga do futuro treinador Rúben Amorim ganhou ao Marítimo no fim de semana. Era por isso necessária uma vitória em Famalicão para ficar novamente a um ponto dos minhotos: mas era necessário algo mais do que isso.

Era necessário não perder, acima de tudo, para não chegar ao número alarmante das 15 derrotas desde o início da temporada. 15 derrotas que só encontram paralelo noutras duas épocas — em 2000/01 e 2012/13, a tal do sétimo lugar, sendo que nesses dois anos as 15 derrotas diziam respeito ao total da temporada. Agora, em 2020, estamos ainda em março. E um resultado que não a vitória esta segunda-feira, em Famalicão, deixava antecipar cada vez mais que esta poderia ser a pior época da história do Sporting. Não necessariamente ao nível classificativo, já que os leões dificilmente vão cair para o sétimo lugar: mas ao nível desportivo, de ego e de orgulho, desde o estrato mais institucional ao mais natural.

O derradeiro onze de Silas tinha então Luís Neto, Rosier e Eduardo enquanto opções iniciais, que rendiam os lesionados Mathieu e Ristovski, que nem sequer estavam na convocatória (assim como Bolasie), e ainda o castigado Wendel. Gonzalo Plata também voltava à titularidade, depois de ter estado no onze que venceu o Boavista na última jornada em Alvalade e ter caído novamente para o banco de suplentes na Liga Europa, na derrota na Turquia com o Basaksehir. Do outro lado, João Pedro Sousa não podia contar nem com Gustavo Assunção nem com Patrick, ambos castigados.

Mesmo com todas estas necessidades, o Sporting não poderia ter entrado no jogo da pior maneira. Numa fase em que os leões ainda estudavam a melhor maneira de entrar na linha defensiva da equipa de João Pedro Sousa, e enquanto os adeptos nas bancadas percebiam que Plata iria cair ala direita e Jovane no corredor contrário, com Vietto muito móvel nas costas de Sporar, o Famalicão abriu o marcador no primeiro remate que fez à baliza de Max. Na sequência de um mau alívio da defesa leonina, depois de um cruzamento a partir da direita, Uros Racic atirou de primeira à entrada da grande área e apanhou o jovem guarda-redes de surpresa (5′).

Totalmente desnorteado depois do golo sofrido, o Sporting não teve tempo para ajustar a estratégia à nova realidade antes de ver Diogo Gonçalves aumentar a vantagem famalicense. Num lance em que o ataque da equipa de João Pedro Sousa teve todo o espaço, tempo e conforto para decidir o que fazer com a bola, Fábio Martins abriu em Diogo Gonçalves na direita e o avançado atirou cruzado para bater Max pela segunda vez no jogo (8′). Dois remates à baliza, dois golos: pela primeira vez em 40 anos, o Sporting estava a perder por dois golos de diferença ao fim de nove minutos de jogo.

A reação do Famalicão à vantagem relâmpago foi a esperada: a equipa recuou as linhas, baixou no terreno, juntou-se totalmente compacta logo a seguir ao setor defensivo e só esticou o jogo em situações de superioridade numérica, quando aproveitavam os (vários) erros adversários. Do outro lado, o Sporting correu atrás do prejuízo e tomou conta da posse de bola, colocando a primeira fase de construção na zona do meio-campo e avançado principalmente pelas alas, onde Vietto parecia ser omnipresente para conseguir desequilibrar no corredor e aparecer em espaço de dar o último toque para Sporar.

Foi Sporar quem acabou por ficar perto de reduzir a desvantagem, num lance onde primeiro falhou o remate e depois atirou à malha lateral (17′), mas o Sporting mostrava dificuldades na hora de ultrapassar a última linha defensiva do Famalicão. Era necessário que a equipa de Silas fosse mais dinâmica e mais rápida, de forma a surpreender o conjunto adversário, mas as ações do setor ofensivo leonino eram sempre demasiado previsíveis e expectáveis. Com o adiantar do relógio, e mesmo depois de um remate perigoso de Diogo Gonçalves que quase deu o terceiro do Famalicão (20′), o Sporting foi fechando cada vez mais o espaço que permitia à equipa de João Pedro Sousa e Jovane e Plata foram conquistando maior protagonismo. Vietto fez um bom remate em zona central, com a bola a sair ao lado (33′), mas o reduzir da desvantagem estava guardado para o último lance da primeira parte.

Acuña bateu um livre na direita e Coates subiu mais alto do que todos os outros para, em zona central, cabecear para o fundo da baliza (45+1′). O golo do central uruguaio acabava por recompensar a reação do Sporting após o segundo golo — e apenas após o segundo golo — e aparecia em boa hora para os leões, que regressariam para a segunda parte com a luz ao fundo do túnel de a reviravolta parecer mais exequível. As indicações dadas pela equipa a partir dos 20 minutos, sensivelmente, deixavam antever que essa remontada seria possível: e neste aspeto, além de Vietto e dos dois alas, destacava-se Luís Neto, o jogador com mais passes verticais e um autêntico líder dentro de campo, a contrastar com as primeiras exibições da época.

