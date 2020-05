O estado norte-americano do Mississippi prepara-se para “dar um passo atrás” no levantamento das restrições à atividade económica e circulação de pessoas, depois de se ter registado o maior aumento de sempre no número de infeções confirmadas e, também, óbitos por Covid-19 naquele estado.

397 novos casos diagnosticados e 20 mortes (num estado com população inferior a três milhões de pessoas) na sexta-feira levaram o governador do Mississippi, o republicano Tate Reeves, a considerar que não é sensato continuar com os planos de regresso ao trabalho que estavam a ser preparados.

“As coisas podem alterar-se muito rapidamente. Temos de continuar a ser flexíveis”, comentou Tate Reeves, citado pela ABC News. O responsável disse que estava “entusiasmado” por estar a preparar um plano de desconfinamento mas, depois os dados divulgados pelas autoridades de saúde “tiveram magnitude suficiente para me levar a dar um passo atrás… e chego à conclusão de que o melhor é abrandar, por agora”.

O Mississippi já registou 7.212 casos de Covid-19, com 281 mortes – cerca de 550 pessoas estão internadas. As autoridades de saúde não têm certezas sobre o que levou a esta reaceleração nos dados de sexta-feira, tendo em conta que no início da semana foram reabertas, com limitações, algumas atividades como lojas abertas ao público.

Missouri permite concertos. Atlanta com restaurantes fechados

Outros estados, como o Missouri, estão a manter os planos de reabertura da economia. A partir desta segunda-feira vão, por exemplo, voltar a ser permitidos concertos de música ao vivo – desde que as pessoas assegurem uma distância de segurança de cerca de dois metros umas das outras.

Por outro lado, em Atlanta, cidade no estado da Georgia, mais de 120 donos de restaurantes mantêm a sua recusa em abrir os estabelecimentos, mesmo estando autorizados a trabalhar desde 27 de abril. “Acreditamos que é o melhor para os nossos funcionários, os nossos clientes, para a nossa comunidade e para o nosso setor que nesta fase os nossos restaurantes continuem fechados”, dizem os fundadores da iniciativa #GAHospitalityTogether.