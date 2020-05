Depois de ter apresentado no início de Março as versões GTA e GTAm do Giulia, a Alfa Romeo revelou mais pormenores sobre aquela que promete ser a berlina desportiva mais rápida do mercado. Para já, ainda não há preços definidos para o mercado português, mas o construtor de Arese já anunciou os valores europeus, com os novos Giulia GTA e GTAm a serem propostos por 143.000€ e 147.000€ antes de impostos, respectivamente. Em Itália, por exemplo, com um IVA de 22%, sobem para 175.000€ e 180.000€. Ora, em Portugal, com um sistema fiscal que penaliza particularmente as emissões de CO 2 , é de esperar um preço ainda superior.

A primeira diferença dos GTA (de Gran Turismo Allegerita) e GTAm (Gran Turismo Allegerita Maggiorata, sinónimo de aligeirada e alargada), face ao reputado Giulia Quadrifoglio, está ao nível da mecânica, com o motor V6 biturbo trabalhado pela Ferrari, com 2,9 litros, a fornecer aqui mais 30 cv, alcançando a potência total de 540 cv.

Tão importante quanto o incremento da potência foi a redução do peso, com os novos Giulia mais desportivos a recorrer a materiais mais leves para poupar 100 kg. Num modelo que antes anunciava 1695 kg e 510 cv, o que lhe conferia uma relação peso/potência de 3,32 kg/cv, o que equivale a nova vantagem de 30 cv. Quer isto dizer que caso os GTA e GTAm tivessem o mesmo peso do Giulia Quadrifoglio, a nova relação de 2,82 kg/cv equivaleria a um ganho de 60 cv.

O GTAm oferece apenas dois lugares à frente, mas de desenho mais envolvente 8 fotos

Por dentro também há diferenças e, acima de tudo, surge o que diferencia o GTA do GTAm. Enquanto o primeiro surge com um habitáculo revestido a Alcantara e com bancos desportivos mais envolventes, o GTAm abre mão dos assentos traseiros (substituídos por um roll bar de protecção em caso de capotamento) para reforçar a tónica desportiva e monta uns bancos ainda mais envolventes.

Com uma produção limitada a apenas 500 unidades, os GTA e GTAm usufruem ainda de vias mais largas 5 cm, tanto à frente como na traseira, além de pára-choques específicos, mais agressivos e com maiores entradas de ar, ligeiramente mais exuberantes no GTAm. De recordar que o modelo reivindica a capacidade de ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, 0,3 segundos melhor do que o Quadrifoglio e que permite ao Alfa Romeo bater o BMW M3, o Mercedes-AMG C 63 S e o Porsche Panamera Turbo.

Abundam os pormenores diferenciadores nos novos Giulia GTA e GTAm 22 fotos

Os interessados em definir como pretendem o modelo já o podem fazer no configurador online que acaba de ser lançado. A Alfa promete fazer a berlina desportiva à medida de cada um, propondo decorações associadas ao percurso histórico e à longa lista de vitórias do GTA original. Além destas propostas assinadas pelo Centro Stile, cuja disponibilidade é limitada, é possível escolher entre três cores para a carroçaria (Vermelho GTA, Branco Trophy e Verde Montreal), bem como a tonalidade das pinças de travões, roll bar, cintos de segurança e costuras.

Outra das novidades é que os clientes que assim o desejarem podem pedir que o veículo lhes seja entregue na fábrica Autodelta, em Balocco, uma das mais emblemáticas da marca.