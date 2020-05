A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Grande parte dos clubes da Primeira Liga preferiu esperar pela decisão do governo em relação às medidas de desconfinamento (e à possibilidade de voltar a haver futebol esta temporada) mas algumas equipas já tinham avançado com alguns dos pressupostos iniciais, nomeadamente os testes. E algumas, poucas, arrancaram mesmo com o período de trabalhos individuais, como foi o caso do Sporting, o primeiro conjunto da Primeira Liga a seguir esse plano. Ainda assim, esta segunda-feira marcou um “novo recomeço” dos treinos em Alcochete.

Depois do final do estado de emergência e da realização de testes que confirmaram a ausência de casos de Covid-19 no plantel, os leões passaram a adotar um novo guia de medidas de segurança diferentes daquelas que tinham estado em vigor nas últimas duas semanas, como anunciou o próprio clube através de comunicado.

Assim, todos os jogadores, técnicos e staff terão um ponto de controlo onde será medida a temperatura e realizados inquéritos de forma diária antes de seguirem para o treino, sendo que cada um dos atletas irá utilizar os quartos individuais na Academia onde costumam estagiar para se equiparem e tomarem banho (continuando assim os balneários fechados). Além disso e ao contrário do que tinha acontecido antes, o ginásio já poderá ser utilizado por pequenos grupos e também aqui mantendo as normas de distanciamento previstas. Nota ainda para as refeições, que poderão ser feitas no refeitório já devidamente reorganizado ou levados para casa.

Todos os treinos serão realizados de manhã e foi isso que aconteceu esta segunda-feira em Alcochete, numa sessão que já contou com Rúben Amorim (que antes estivera ausente da Academia) e que voltou a ter seis jogadores do plantel Sub-23: os defesas Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, o lateral Nuno Mendes, o médio Matheus Nunes, o ala Joelson Fernandes e o avançado Tiago Tomás. Luiz Phellype, avançado que continua o processo de recuperação após uma grave lesão no joelho, foi o único ausente por estar em trabalho específico.

De regresso ao trabalho ????⚽ A equipa foi dividida em diversos grupos, mantendo sempre as distâncias de segurança, como recomendado pela DGS. ????‍♂️ #SportingCP pic.twitter.com/zrKI76N9u2 — Sporting Clube de Portugal (em ????) (@Sporting_CP) May 4, 2020

Antes, conforme tinha sido anunciado, todos os elementos ligados à equipa fizeram os testes de despistagem e não houve indicação de qualquer indício que pudesse impedir a participação na sessão de trabalhos.