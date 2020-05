Emigrante em França, José Orlando Basílio Antunes, de 38 anos, natural de Valado dos Frades, na Nazaré, foi resgatado do rio Mondego já sem vida, no sábado à tarde, depois de tentar salvar um dos seus dois cães, avançaram o Diário As Beiras e Diário de Coimbra.

A vítima estava em Coimbra de passagem, a visitar familiares. Quando passeava com a mulher junto ao rio, atirou-se à água para tentar resgatar um dos animais, e acabou por morrer afogado, depois de o salvar, segundo revelou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Coimbra ao Diário As Beiras.

O corpo foi resgatado pelos Bombeiros Sapadores às 17h, junto ao Parque Dr. Manuel Braga, e foi depois transportado pela Cruz Vermelha Portuguesa — que ainda tentou reanimar o homem sem sucesso — para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).