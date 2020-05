Governo responde a Marcelo sobre 1º de Maio: "São as autoridades de saúde que definem as regras sanitárias"

A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Primeiro, a saúde: vão já arrancar esta semana os ensaios clínicos para tratamentos de doentes de Covid-19 com plasma de pacientes recuperados. Depois, a política. Minutos antes do briefing diário sobre Covid-19, o Presidente da República deu uma entrevista à Rádio Montanha, da ilha do Pico, e não resistiu a ‘picar’ a DGS, dizendo que esperava uma comemoração do 1º de maio “mais simbólica e restritiva”. Na conferência de imprensa sobre o balanço da Covid-19, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, disse que não lhe competia comentar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, mas — em vez de dar a palavra a Graça Freitas — foi ele a responder ao Presidente: “É às autoridades de saúde que cabe a definição de regras sanitárias de acordo com aquilo que é a melhor evidência a cada momento“.

António Sales lembrou ainda que esse “momento” é também ele dinâmico, já que é “algo que vai evoluindo, algo que vai gradualmente e progressivamente sendo diferente. As realidades de hoje não eram as realidades de ontem.” E rematou, numa espécie de lembrança a Marcelo de que a realidade muda de dia para dia: “Cada vez que pestanejamos a nossa realidade muda.”

O secretário de estado falou ainda nos avanços na área da saúde, dizendo que começa este mês a transfusão de plasma convalescente em Portugal, que teve bons resultados noutros países. E passou a palavra a Maria Antónia Escoval, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, para falar sobre o ensaio clínico a nível nacional da terapêutica com plasma que arranca esta semana.

Maria Antónia Escoval explicou que a terapêutica já foi usada na China “com eficácia” e lembrou que vários países europeus já estão a testar o tratamento, cuja “utilização é recomendada” pelas entidades internacionais de saúde pública.