A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A bolsa de Nova Iorque seguia esta terça-feira em alta no início da sessão. Por volta das 15h, o índice Dow Jones subia 1,27%, o Nasdaq avançava 1,49% e o índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de Wall Street, registava um acréscimo de 1,34%. Mas essa foi um das poucas boas notícias na cidade que nunca dorme – e que, acrescente-se, tem cada vez mais razões para não dormir descansada.

Problema 1, os lares e casas de repouso. Ainda não é certo o número de vítimas neste tipo de instituições no estado de Nova Iorque desde o início da pandemia mas um recente update fez soar ainda mais os alarmes das autoridades, com mais 1.700 vítimas por Covid-19 em lares e equivalentes, que aumentou para um total de 4.813 o número total de mortos desde 1 de março, valor com tendência para subir e que se tornou uma redobrada preocupação.

Problema 2, a curva da pandemia. Apesar de haver um aplanar gradual da curva dos novos casos, o número de mortos nas últimas 24 horas voltou a ter uma ligeira subida para 230, depois dos 226 na véspera, num total de 25.174. “São notícias dolorosas, dolorosas. São sempre os piores números que podemos dar num dia. E não são boas notícias”, comentou Andrew Cuomo, governador do estado, no habitual briefing diário. Também por isso, e numa medida que já tinha sido avançada na semana passada, o metro vai começar a fechar da 1h às 5h da manhã para desinfetar as carruagens, sendo que esta será a primeira noite na história em que tal acontecerá.

Problema 3, a questão do financiamento ao estado, colocado em causa por Donald Trump que, numa entrevista concedida ao New York Post, referiu que as ajudas financeiras aos estados governados por democratas são injustas para os republicanos que, na ótica do presidente dos EUA (e numa visão muito “presidencial” olhando já para as eleições), tiveram comportamentos e abordagens muito melhores do que os democratas no combate à pandemia. Aliás, essa ideia está também refletida na divisão atual no Congresso: o Senado voltou aos trabalhos, a Câmara dos Representantes não; os democratas preparam um novo pacote de ajudas para impulsionar a economia, os republicanos consideram que os três biliões de dólares já aprovados são suficientes.

“Parece que gosta de espetar a faca nas costas da sua cidade… Que tipo de ser humano vê o sofrimento aqui e decide que as pessoas da cidade de Nova Iorque não merecem ajuda? Digo-vos uma coisa: cada dia que passa o presidente Trump está mais e mais parecido com Herbert Hoover, o presidente que ignorou a Grande Depressão, que não quis colocar os EUA de pé outra vez, que é agora recordado na história como alguém que falhou na responsabilidade mais básica de proteger as pessoas que serve. O presidente Trump não estava lá quando precisávamos de testes para travar esta doença horrenda e agora está a falar em não ajudar na hora de maior necessidade”, disse Bill de Blasio, líder da cidade de Nova Iorque, na primeira reação à entrevista.

“Aquilo que o governo fará vai literalmente determinar quantas pessoas vivem ou morrem. Se deixamos os estados morrer à fome, como querem que exista um plano de reabertura? Não se trata de uma questão de estados azuis ou vermelhos [democratas ou republicanos], todos os estados têm casos do novo coronavírus”, acrescentou Andrew Cuomo, governador do estado que falou num défice na economia de 13 biliões de dólares pela pandemia.