Até esta quinta-feira ainda vamos ter verão. Mas depois vamos continuar o desconfinamento à chuva

Até quinta-feira, a Península Ibérica ainda estará sob o efeito de uma massa de ar quente vinda do norte de África, mas depois um massa de ar frio em altura devido a uma tempestade atlântica vinda do noroeste fará com que tudo mude.

Esta depressão atmosférica fará com que essa massa de ar frio em altura choque com o ar quente da superfície dos últimos dias, causando chuva e, provavelmente, trovoadas. Por isso é bem possível que no próximo fim de semana, essas trovoadas sejam uma constante, mesmo que as temperaturas não desçam significativamente e se mantenham ao longo da semana com máximas na ordem dos 18/19 graus e mínimas nos 13/14.

Ou seja, voltamos à primavera, para ir desconfinando lentamente, como aconselham as autoridades de saúde.

Las temperaturas están bajando gracias a la retirada del aire tropical, pero mirad hacia el sur, a su escisión continental entre el sureste de Marruecos y Argelia ☀️???? Prepada para la invasión. Tendrá que esperar. pic.twitter.com/j25AIIlDo3 — tiempo.com (@TiempoCom) May 5, 2020

Esta semana tendremos dos momentos propensos para las tormentas. ☝️⚡ Esta tarde en el noroeste peninsular, debido al incremento del aire frío en altura y la proximidad de una borrasca atlántica. ✌️⚡ A lo largo del fin de semana ante una previsible vaguada o DANA. pic.twitter.com/S1yLUNWsHS — tiempo.com (@TiempoCom) May 4, 2020

Mas para que fique preparado, eis algumas previsões do Instituto de Meteorologia para os próximos dias em algumas cidades portuguesas. Já sabe que até quinta tem sol, mas depois disso. ou fique em casa, ou saia de gabardine.