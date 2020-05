O ala brasileiro Deo, o jogador de futsal com mais jogos disputados pelo Sporting, terminou a ligação contratual com os ‘leões’ ao fim de 16 anos, informou hoje o clube.

“O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Deo”, escreveu o clube lisboeta, em comunicado, enaltecendo os “16 anos [interrompidos quando representou os russos do KPRF Moskva durante duas temporadas] de uma união que permanecerá para sempre como uma das páginas mais belas da história do clube”.

O ala, de 27 anos, que de ‘leão’ ao peito conquistou um total de 26 títulos, realizou 604 encontros e anotou 295 golos, deixou uma palavras de agradecimento à família sportinguista.

“Sou muito grato por tudo o que os Sportinguistas fizeram por mim. Eu ganhei uma família aqui”, disse Deo, citado pelo Sporting.