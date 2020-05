Nas últimas 24 horas morreram mais 693 pessoas por Covid-19 no Reino Unido. Até agora, a doença já deixou 29.427 vítimas mortais, o suficiente para colocar o país, com números referentes a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, na primeira posição do ranking de países europeus com mais mortes causadas pela pandemia. Acabou por ultrapassar a Itália, onde a pandemia já deixou 29.315 vítimas mortais. Quanto aos infetados com o coronavírus, já são 194.990, tendo aumentado em 4.406 face ao dia anterior. O país continua a ser o quarto mais afetado em todo o mundo, apenas superado por EUA, Espanha e Itália.

Estes números surgem depois de nesta segunda-feira o país ter assistido ao crescimento mais baixo no número de mortes desde o fim de março, ao ter registado 288 vítimas mortais. Contudo, os especialistas já alertaram para um possível impacto que o fim-de-semana pode ter nos valores, com alguns colaboradores na recolha de dados a estarem de folga ao sábado e ou ao domingo.

A Office For National Statistics (ONS) – a entidade responsável pela produção de estatísticas a nível nacional – divulgou na manhã desta terça-feira números diferentes dos anunciados pelas autoridades de Saúde. O órgão, que publica dados de forma independente, conclui que as vítimas mortais já ultrapassaram as 32 mil em todo o Reino Unido, ao incluir critérios que o governo exclui: das contas da ONS fazem parte todas as mortes que mencionam a Covid-19 no certificado de óbito. O governo conta apenas os casos em que a doença tenha sido a razão final.

É uma questão de preposição e que tem variado consoante cada país. Como explicou o Observador no início do mês, há quem esteja a incluir nas contagens oficiais as mortes “por” Covid-19 e “com” Covid-19. É o caso italiano e o caso português.