O Tribunal Constitucional da Alemanha anunciou esta terça-feira que as compras de dívida por parte do BCE – o programa “quantitative easing” – são legais mas pediu ao banco central que demonstre a sua “proporcionalidade” no cumprimento do seu mandato legal. Christina Lagarde terá três meses para apresentar esse enquadramento.

Como era esperado, embora houvesse quem temesse uma deliberação num sentido desfavorável, o tribunal considerou que as compras de dívida por parte do BCE – que desde 2015 participa nos mercados de dívida pública da zona euro, comprando obrigações dos países da zona euro – são legais. Mas pediu à instituição liderada por Christine Lagarde que faça uma avaliação da “proporcionalidade” do programa, demonstrando que os seus “efeitos sobre a política económica e orçamental” não ficam prejudicados na prossecução do mandato do BCE, que é o da estabilidade dos preços.

Uma deliberação negativa poderia ter colocado em causa o programa que foi e continua a ser decisivo para comprimir as taxas de juro dos países da zona euro e limitar a divergência entre os custos de financiamento de uns países e outros. Mas o tribunal considerou que o programa de quantitative easing “não constituiu uma violação da proibição do financiamento monetário aos orçamentos dos estados-membros”, isto é, ter o banco central a financiar défices públicos. O BCE já comprou, no mercado, 2,2 biliões de euros em dívida da zona euro, desde o lançamento deste programa.

O tribunal salientou, porém, que a decisão desta terça-feira diz respeito ao programa de “quantitative easing” lançado em 2015 e não diz respeito “a quaisquer medidas de assistência financeira tomadas pela União Europeia ou pelo BCE no contexto da atual crise causada pelo coronavírus”. A par do QE, o BCE lançou entretanto um outro programa de compras de dívida, no valor de 750 mil milhões de euros, especialmente vocacionado para conter o impacto da crise causada pela pandemia Covid-19.