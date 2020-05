No âmbito da iniciativa “Hoje Conversas. Amanhã és Pro”, tendo o tema da Educação como enquadramento, o Observador, numa parceira com o Santander, continua a reunir convidados de destaque, de várias áreas do mundo da Educação, para conversar sobre os diversos temas que nos assolam nesta nova fase na qual vivemos.

A segunda conversa deste recente ciclo será totalmente virtual e realiza-se hoje, 5 de Maio, às 18h30.

Com transmissão em direto aqui, no site do Observador, bem como nas redes sociais do site e do Santander, Laurinda Alves vai moderar esta conversa sobre o tema A melhor escola do Mundo é a que não deixa ninguém para trás, com quatro convidados de excelência, que, a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões: Pedro Almeida, CEO da Teach for Portugal; Maribel dos Santos Miranda-Pinto, Professora Universitária; Francisco Heitor, Director de Marketing Grupo Leya; e Marcos Ribeiro, Director Santander Universidades.

Hoje, dia 5 de Maio, às 18h30, aqui no site do Observador, num computador ou telemóvel perto de si. Junte-se a nós, porque juntos somos mais fortes.

Juntos somos mais fortes a Observar. Esta é uma iniciativa do Observador e do Santander