A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O epidemiologista que ajudou o governo de Boris Johnson a afinar as medidas de confinamento no combate à Covid-19, Neil Ferguson, foi obrigado a deixar o cargo de conselheiro depois de ter sido apanhado a desrespeitar as regras do isolamento (que ele próprio ajudou a escrever) e a receber a visita da sua mulher, Antonia Staats, de 38 anos, de quem está separado. Um “erro de julgamento” foi a expressão utilizada por Ferguson no comunicado, divulgado esta terça-feira, a dar conta da renúncia ao cargo de consultor no Grupo Consultivo Científico para Emergências (SAGE, em inglês).

“Lamento profundamente se as minhas ações minaram as mensagens claras do governo em relação à necessidade contínua de distanciamento social para controlar esta epidemia devastadora. Essa orientação é inequívoca e existe para nos proteger a todos”, escreveu Ferguson, 51 anos.

Ferguson, a quem os jornais ingleses atribuíram alcunha de “Professor Lockdown [professor confinamento]“, ganhou protagonismo enquanto responsável máximo pelo grupo de cientistas do Imperial College London cujas projeções levaram Boris Johnson a voltar atrás na estratégia conhecida como “herd immunity” (imunização de grupo) e a declarar o confinamento obrigatório para não sobrecarregar o serviço nacional de saúde britânico.

Desde o dia 23 de Março que os britânicos só estão autorizados a sair de casa com justificação.

No entanto, o jornal Daily Telegraph revelou que Antonia Staats deixou a casa onde vive com os dois filhos, em duas ocasiões – 30 de Março e 8 de Abril – para visitar Ferguson no centro de Londres. O epidemiologista estava de quarentena depois de ter sido diagnosticado com Covid-19 em meados de março, aparentemente depois de participar de reuniões em Westminster.

As visitas desrespeitaram claramente a mensagem “fique em casa, salve vidas” que Neil Ferguson e o governo tinham vindo a repetir. Amigos próximos de Staats disseram ao jornal que ela não acreditava que as suas ações fossem consideradas “hipócritas” porque sair de casa para visitar o marido “não é mesma coisa do que visitar amigos ou outros familiares”. A 24 de março, quando questionada sobre as famílias que vivem em casas separadas – e se, nesses casos, as visitas seriam autorizadas – a vice-diretora médica, Jenny Harries, foi clara: “Se as duas metades de um casal estão, atualmente, a viver em famílias separadas, o ideal é que permaneçam assim. É também uma forma de testarem o seu relacionamento”, concluiu.