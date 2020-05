Alguns miúdos são mais dados à malandrice que outros mas o caso do pequeno Adrian, de cinco anos, é todo um patamar à parte. Esta criança norte-americana foi apanhada pela polícia a conduzir o carro dos pais em plena auto-estrada, tudo para poder chegar ao estado da Califórnia e comprar um Lamborghini… com os três dólares que trazia no bolso.

Segundo a BBC, Adrian pegou o carro da família depois de fugir de casa no seguimento de uma discussão com a mãe, que se recusou a comprar o tal veículo de luxo que, no modelo mais barato, custa cerca de 180 mil dólares (cerca de 166 mil euros). “Ele decidiu ir sozinho para a Califórnia para comprar o carro”, lê-se no Twitter da Utah Highway Patrol. “É provável que ele fosse ter alguns problemas para pagar, já que tinha apenas três dólares na carteira”, lê-se também.

Filmagens da polícia mostram o monovulume que Adrian conduzia a andar aos esses em plena autoestrada. Foi esse comportamento que fez a polícia mandá-lo parar, já que pensavam que fosse alguém a conduzir embriagado.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020