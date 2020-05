A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Com a abertura gradual da economia, face ao surto do novo coronavírus, os vários serviços de atendimento ao público estão a redefinir grande parte da forma como trabalham, tendo em conta as novas exigências de maior segurança e higiene nos espaços. Foi para garantir que todas as regras e procedimentos exigidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS) estão a ser cumpridos que surgiu a Go Fight Covid-19, uma plataforma online que permite recolher o feedback dos clientes relativamente às regras do atendimento ao público.

Desenvolvida pela Out of Limits Lda. — e parte da marca Go Rate — a plataforma “vem satisfazer a urgente necessidade do aumento da eficácia das medidas de segurança impostas pela DGS, aumentando a confiança dos portugueses em espaços públicos”, refere em comunicado. Como? Recolhendo o feedback dos clientes em dois formatos: através de um QR Code no telemóvel ou através de um tablet. A partir destes aparelhos são colocadas questões relacionadas com os procedimentos sanitários e de segurança do estabelecimento, como por exemplo “a avaliação da disponibilidade de solução desinfetante, cumprimento do distanciamento social e existência de proteção individual adequada”.

Depois de dar o seu feedback, explica a empresa, o cliente vai ter acesso, em tempo real, a uma página para analisar os dados recolhidos e perceber qual a classificação geral do estabelecimento, os principais problemas que os clientes reportaram, consultar alertas e perceber os procedimentos de controlo que são seguidos. A Go Fight Covid-19, disponível em português e inglês, permite ainda “a integração de soluções de medição de temperatura e do número de pessoas presentes num determinado espaço”.

Agora, mais do que nunca, é importante trabalhar ferramentas que se tornem parceiras dos negócios, que os permitam criar um dia a dia mais próximo possível da realidade antes da epidemia. E, para isso, é preciso assegurar que as pessoas que trabalham ou visitam esses espaços se sentem seguras”, explica Ismael Pacheco, cofundador da Out of Limits, citado em comunicado.

Do lado dos estabelecimentos que vão utilizar a plataforma, a empresa refere vantagens como uma tomada de decisão baseada em dados em tempo real, o controlo de procedimentos, uma melhoria da experiência do cliente e ainda a garantia de que os limites de ocupação e as regras de segurança estão a ser cumpridos. Os preços desta plataforma dependem do serviço que os estabelecimentos querem utilizar.