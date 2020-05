O tema começou a ser ventilado no fim de semana, foi abordado também no “Nem tudo o que vai à rede é bola” desta segunda-feira e tem agora uma confirmação oficial por parte da FIFA, órgão que tutela o futebol mundial: a transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United em janeiro, naquela que foi a maior venda de sempre do clube leonino num total de 55 milhões de euros, está agora a ser investigada.

[Ouça aqui o “Nem tudo o que vai à rede é bola” desta semana]

“Podemos confirmar que, no dia 3 de abril, o clube italiano, a Sampdória, apresentou uma queixa na FIFA contra o clube português, o Sporting, relacionada com obrigações financeiras que estavam previstas no contrato aquando da transferência do jogador português Bruno Fernandes. O assunto encontra-se agora sob investigação e, por isso, não podemos fazer mais comentários”, confirmou um porta-voz da FIFA à ESPN.

Tudo está relacionado com um montante que ronda os 4,65 milhões de euros que a formação transalpina reclama para si mas que os responsáveis verde e brancos estarão ainda a estudar se legalmente será mesmo assim.

Quando foi contratado pelo Sporting à Sampdória, no verão de 2017, por um valor de 8,5 milhões de euros, ficou também acordado que os italianos teriam direito a 10% da mais valia de uma futura transferência, cláusula que é cada vez mais frequente no futebol. No entanto, o internacional português rescindiu de forma unilateral com os leões no verão de 2018, no seguimento do ataque à Academia, tendo depois rubricado um novo vínculo quando se deu o regresso a Alvalade – um vínculo que seria mais tarde renovado, já na temporada de 2019/20.

É aqui que entronca o problema: se a Sampdória não tem dúvidas que essa percentagem da mais valia nunca perde validade mesmo tendo em conta a rescisão, o Sporting tenta perceber junto de peritos se essa desvinculação faz com que exista uma libertação dos compromissos anteriores. Certo é que a formação italiana ainda não recebeu os 4,65 milhões que estarão do lado dos leões, tendo em conta que o Manchester United é alheio a essa cláusula e faz apenas o pagamento do acordo pelo passe do jogador à parte de outros compromissos que existam.